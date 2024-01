Foto: Reprodução / Instagram / @iza IZA





A cantora IZA anunciou, nesta quarta-feira (17), que vai comandar o "Bloco Bonde Pesadão" no Carnaval de São Paulo. O desfile vai acontecer no domingo da folia, 11 de fevereiro, na rua Laguna, entre Rua Bragança Paulista e Rua Castro Verde (trajeto de 500 metros).

Depois de desfilar dois anos seguidos na escola de samba Imperatriz, no Rio de Janeiro, e de participar do carnaval de Salvador, IZA tira do papel o sonho de ter um bloco próprio.





“Sempre foi uma época muito mágica para mim. Eu frequentava muitos bloquinhos no Rio quando ainda podia, e no último ano fiquei com um gostinho de quero mais quando subi no trio com Carlinhos Brown e um time de artistas talentosíssimos em Salvador”, conta IZA.

Para o repertório, IZA garante que está pensando com muito carinho nas escolhas. “O BONDE PESADÃO vai ser um momento de muita troca e alegria, estou pensando em todos os arranjos, participações e set list, para ser um dia muito especial. Vai ser uma oportunidade incrível de cantar músicas de artistas que eu amo e que não canto nos meus shows atualmente”, completa.





Serviço

Bloco BONDE PESADÃO

Local: Rua Laguna, entre Rua Bragança Paulista e Rua Castro Verde (trajeto de 500 metros)

Data: dia 11 de fevereiro | domingo

Horário: Concentração: entre 12h e 13h | Bloco: entre 13h e 18h