Divulgação Alinne Rosa no Cortejo Afro





A cantora Alinne Rosa surgiu deslumbrante, na noite desta segunda-feira (25), no ensaio do Cortejo Afro, um dos mais concorridos do verão de Salvador. Convidada especial da noite que antecipou o réveillon na cidade, Alinne usou um look sexy e colocou parte da barriga para jogo, esbanjando sensualidade.

O look foi feito por George Azevedo, estilista do Rio Grande do Norte, que fez a calça upcycling, completamente manual. Alinne ainda usou um body com luvas. Na plateia, nomes como Danilo Mesquita e Pedro Tourinho acompanharam o show da baiana.

No repertório, a cantora, que completa 20 anos de carreira em 2024, antecipou um pouco do que vai acontecer no Carnaval de Salvador, no Bloco O Vale. Hits como “O Vale”, “País da Fantasia” e “Dias de Sol” foram cantados por Alinne.

“Valeu, Natalina! (…) Eu amo estar aqui no Cortejo Afro todo ano, sentindo essa troca gostosa que temos! Quero todo mundo no Carnaval comigo e, se deixarem, eu canto até amanhecer”, disse Alinne.

Para o Carnaval emblemático, a musa já definiu o tema: Zodíaco do Vale: meu signo com o seu. Os foliões vão entrar no mundo da astrologia na maratona de shows de Alinne.

que delícia meu vale no cortejo! ❤️❤️❤️❤️eu tô eu tô eu tô pic.twitter.com/X1UCERHdWc — Alinne Rosa (@AlinneRosa) December 26, 2023