Reprodução/ Instagram Fabíola Andrade, esposa de bicheiro, é a nova rainha da Mocidade

Na última terça-feira (28), a Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do Rio de Janeiro, anunciou que tem uma nova rainha de bateria para o Carnaval 2024: Fabíola Andrade, esposa do patrono da agremiação e bicheiro Rogério Andrade.



A rainhda de bateria tem 37 anos e é mãe de dois meninos frutos do relacionamento de mais de 10 anos com Rogério Andrade. Ela é bem presente no Instagram, onde posta a rotina de treinos e tem 31,2 mil seguidores.

Fabíola sempre esteve presente na Mocidade. Já desfilou no carro abre-alas, posto que iria ocupar no Carnaval 2024, e chegou a sair como musa em 2016.

Como a Mocidade, queria um nome mais forte para o posto de rainha, que era ocupado por Giovana Angélica desde 2020, Fabíola foi escolhida. A decisão, no entano, enfrentou a resistência de Rogério, que é mais discreto.



Ele é um dos bicheiros mostrados na série “Vale o Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho”, disponível no Globoplay. A produção mostra o mundo das famílias que controlam o jogo do bicho no Rio de Janeiro.



Fabíola comemorou o posto de rainhda de bateria no Instagram. "Estou de voltaaaa… muito FELIZ !!!!! Bora que 2024 é tudo nosso !!", escreveu ela na postagem que anunciava a decisão.







