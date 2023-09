Divulgação Ara Ketu é confirmado no Cabofolia 2024

A banda Ara Ketu está confirmada em uma das principais micaretas do país, o Cabofolia. O anúncio aconteceu na tarde desta segunda-feira (18).

O Ara Ketu se junta a nomes como Bell Marques, Léo Santana, Ludmilla e Glória Groove no festival que acontece entre os dias 18 e 20 de janeiro na Região dos Lagos, com o tema “Cores e Tons”.





“É uma honra levar o axé do Ara Ketu para o maior carnaval fora de época do Rio de Janeiro! Vamos comemorar 44 anos de história e estamos misturando o novo com os grandes hits. Vai ser um show histórico””, disse o cantor Dan Miranda, vocalista do Ara Ketu.

Na última edição, o CaboFolia reuniu mais de 28 mil pessoas para curtir o evento que se consagrou como o principal festival de música do interior do estado e leva à Cabo Frio a interação entre os ritmos mais quentes do momento. A festa, que dura 3 dias, já faz parte do calendário tradicional da região.

O Ara Ketu recentemente lançou o hit “Faz um Brinde Pra Mim” e realizou turnês pela Europa e nos Estados Unidos.

