Na última terça-feira (21), João Gomes se apresentou no encerramento do Carnaval de Recife, no Marco Zero. O show do cantor repercutiu nas redes por algumas confusões que aconteceram e uma participação especial.

Ao levar o piseiro para o Carnaval, João Gomes encantou muitos fãs, mas a estrutura do show dele, que foi gratuito, deixou a desejar segundo alguns internautas. "Elogiei tanto o carnaval de recife ontem, a estrutura no marco zero, segurança, etc. Hoje foi só botar João Gomes como atração que aquilo virou um inferno", escreveu um no Twitter.

Primeiro e último show de João Gomes que vou na vida, mesmo com o policiamento reforçado, muita briga, furtos, confusão.

O prefeito João Campos acertou em muitas coisas nesse carnaval, mas errou em ter colocado ele hoje no marco zero, no dia característico de Alceu e Elba, — Julyanne (@JulyScr) February 22, 2023





Impressionante como o show de João Gomes só atrai mala e maloqueiro de facção de bairro, de novo teve vários focos de confusão, arrastão e furto! Espero que nunca mais a pref. Recife chame este artista para shows gratuitos aqui, show dele só privado e com ingresso caro! — Filipe Wagner (@FilipeWagnerHD) February 22, 2023













passei 30 minutos no show de joão gomes e corri de um total de CINCO arrastões 🤡 — Maria Lua (@marialuapd) February 22, 2023









Mas a repercussão não foi, totalmente, negativa. Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, que é de Recife, subiu ao palco do cantor. A influencer fez brincadeiras e divertiu os fãs.

João Gomes e Mirella no palco, só tem aqui em Recife porr@ pic.twitter.com/g7onHihYpG — Brega Bregoso (@BregaBregoso) February 22, 2023









