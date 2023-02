Reprodução/Instagram - 18.02.2023 Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, é rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói

Nesta quarta-feira (22) Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, publicou um vídeo no Instagram desabafando sobre críticas que recebeu nas redes sociais após desfilar no Carnaval com os seios à mostra. Além disso, A rainha de bateria da Acadêmicos de Nitéroi acusou o marido de traição.

Segundo Marcela, uma amiga lhe enviou mensagem informando que viu o marido dela com outras mulheres no centro do Rio de Janeiro. “Eu estou sendo massacrada na internet por estar deixando um casamento de 7 anos por causa de Carnaval. Mas ele [o marido] estava na Lapa ontem cheio de mulheres.”, afirmou.





A rainha de bateria também compartilhou uma foto das mensagens recebidas da amiga que citou no vídeo. “Criticar nós mulheres é muito fácil e o homem tudo pode, infelizmente!”, escreveu Marcela na legenda da publicação.

Marcela Porto, apelidada de Mulher Abacaxi, foi destaque no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Carnaval do Rio, ao esquecer a parte de cima da fantasia e desfilar com os seios à mostra. Isso desagradou o marido dela, que solicitou o divórcio após ver a esposa desnuda.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.