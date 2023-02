Reprodução/Império Serrano/Vinicius Lima Especialistas e público classificam rebaixamento da Império como 'injusto'

O rebaixamento da Império Serrano para a série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro não foi bem-visto pelo público e especialistas.

Através das redes sociais e programas de TV, eles afirmam ser injusto o rebaixamento, já que, para eles, outras escolas tiveram um desempenho bem pior.





O jornalista Fábio Fabato comentou a notícia na Globo News. "Eu acho que a gente não pode fugir de dizer o óbvio, o Império Serrano foi rebaixado de modo injusto. Para mim, a Portela e a Mocidade disputariam quem ficaria no Grupo Especial [...] O Império foi sacrificado, não merecia cair", opinou ele.

Fábio Fabato e @flaviaol lamentam rebaixamento do Império Serrano, que classificam como "injusto". Para eles, as grandes decepções do carnaval carioca deste ano foram a Portela e a Mocidade. Veja análise.



➡ Assista ao #GloboNewsMais : https://t.co/bFwcwLqjJH #GloboNews pic.twitter.com/QofX6PUBq9 — GloboNews (@GloboNews) February 22, 2023





Os internautas também destacaram os mesmos erros da Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel.

a império serrano foi totalmente prejudicada só pra salvar a gata de 100 aninhos, e eu tô falando da portela mesmo, ou melhor, cuspindo fatos😚 #ApuracaoRJ #IMPERIOSERRANO pic.twitter.com/ZO1xbWLaTE — ONLY BEIJA FLOR DE NILÓPOLIS (@odeioespinafre) February 22, 2023













Muito triste o que fizeram com a Império Serrano, quando a escola veio ASSIM #ApuracaoRJ pic.twitter.com/yiFQwnOvIx — melisa ˢᶜᶜᵖ (@megrassmann) February 22, 2023













Mocidade e Império Serrano não fizeram nada perto disso e ainda querem meter um "As notas estão no carro forte" mesma coisa que nada kkkkkkkk



A portela: pic.twitter.com/SowR2TkbuD — Lolo 🍃♑ (@littlewoman1_) February 22, 2023





