Cleber Mendes/ Agência O Dia Dudu Nobre desfila pela Mocidade

A Mocidade Independente de Padre Miguel foi multada em R$ 60 mil antes do início da apuração das notas dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (22). A agremiação cometeu uma infração ao fim do desfile e foi penalizada.

A verde e branco da Zona Oeste do Rio descumpriu uma regra por exceder o tempo de dispersão dos carros alegóricos e recebeu uma punição em dinheiro apenas. A infração não acarretou perda de pontos na apuração.

Em 2023, a Mocidade Independente de Padre Miguel apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo "Terra de Meu Céu, Estrelas de Meu Chão", que abordou a história dos artistas do Alto do Moura, bairro de Caruaru (PE), em homenagem aos discípulos de Mestre Vitalino, artesão reconhecido pelo uso de barro nas obras artísticas.

A escola de samba montou carros alegóricos que fizeram referências à cidade nordestina, exaltando o agreste e as obras de arte do artesão homenageado.

