Foto: Reprodução/ Instagram João Gomes

Esta terça-feira (21), é o quinto e último dia do Carnaval de Recife, em Pernambuco. Com 44 polos espalhados pela cidade, a folia contará com shows de João Gomes, Alceu Valença e Elba Ramalho no Marco Zero.

Leia também Juliette estreia no Carnaval de Salvador; veja programação do 6º dia

Além disso, na Praça do Arsenal, tem Ave Sangria, Almério e Otto. Na Rua da Moeda, também haverá uma apresentação de Jorge Aragão. Veja a programção completa:

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Marco Zero





16h - Cambinda Brasileira de Nazaré da Mata, Solto Cruzeiro Do Forte, Leão de Ouro, Carneiro Manso, Estrela de Ouro, Cambindinha, Piaba de Ouro, Estrela Dourada de Buenos Aires, Águia Misteriosa - Nazaré Da Mata, Gavião Da Mata, Leão Formoso de Tracunhaém, Leão Vencedor de Chã de Alegria

19h - André Rio com participação de Nena Queiroga

20h20 - Lenine e Spok

22h - João Gomes

23h40 - Alceu Valença

1h20 - Elba Ramalho

3h - Orquestrão





Praça do Arsenal





15h30 - Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Tribo De Índio Tupinambá, Maracatu Nação Pernambuco, Cortejo, Maracatu Carneiro Manso, Escola de Samba Sambistas do Cordeiro, Grupo Turma do Brinquedançar, Dallas Orquestra, Maracatu Carnavalesco Almirante Do Forte, Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde

20 - Maciel Salu

21h20 - Martins

22h40 - Ave Sangria

0h - Almério

1h20 - Otto





Rua da Moeda





17h30 - Escola de Samba Galeria do Ritmo

18h - Aborto do Cavaco

19h20 - Letto do Cavaco

20h40 - Jorge Riba

22h - Cris Galvão

23h20 - Jorge Aragão

0h40 - Leno Simpatia e Leide do Banjo e as Mari's do Samba





Praça da Independência





16h - Maestro Danda E Orquestra Com Luden Cia De Dança

17h30 - Spok Com Balé Deveras

19h - César E Jota Michiles & Transversal Frevo Orquestra Com Dançante Do Passo

20h30 - Orquestra Do Maestro Oséias Com Munganga De Dança Popular

22h - Orquestra Maestro Duda Com Frevo Circular







Pátio de São Pedro





15h - Afoxe Okulê Byí, Zenaide Bezerra e passistas, Orquestra Imperial da Bomba do Hemetério, Maracatu de Baque Solto Pavão Dourado de Tracunhaém, Bloco Pierrot de São José, Clube de Boneco Seu Malaquias, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife.

19h - Antúlio Madureira

20h20 - Siba

21h40 - Devotos

23h - Combo X

0h20 - Marcelo Jeneci





Alto José do Pinho





15h30 - Galeria Do Ritmo, Cortejo Boi Pintado, Reisado Imperial, Cia 40 Graus de Dança, Orquestra Curica, Bloco Flores de Paulista.

19h - Maestro Edson Rodrigues

20h - Isaar e Valdi Afonjah

21h20 - Cascabulho

22h40 - Chinelo de Iaiá

0h - Sheldon





Brasília Teimosa





15h30 - Obá Aiye, Maracatu De Baque Virado Oxum Mirim, O Bonde Bloco Carnavalesco Lirico, Orquestra A Recifense, Studio Viegas De Formação Em Dança, Boi De Mainha.

19h - Barbarize

20h - Fabiana Pimentinha

21h10 - Ed Carlos

22h20 - Hungria

0h - André Rio





Linha do Tiro





15h30 - Boi Diamante de Arcoverde, Caboclinho Os Carijós de Goiana, Cavalhada Tamboril, Cia de Dança Tareco e Mariola, Priscila e Sua Orquestra, Confete e Serpentina.

19h - Luísa Pérola

20h - Maestro Ademir Araújo

21h10 - Banda de Pau e Corda

22h20 - Em Canto e Poesia

23h30 - Tony Garrido







Várzea





15h30 - Maracatu Piaba de Ouro, Bloco Flor da Lira de Olinda, Bloco Afro Obá Nylé, Escola de Samba reto Velho.

19h - Lia Morais

20h - Larissa Lisboa

21h10 - Mundo Livre

22h30 - Emicida

0h - Banda Sentimentos





Campo Grande





15h - Maracatu Nação Estrelar, Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, Boi Dourado de Limoeiro, Bloco de Samba Sultaki do Samba, Clube Carnavalesco Misto Coqueirinho de Beberibe, Grupo de Dança Duda Mel, Orquestra Frevo e Encantos.

19h - Allan Ka

20h - Jorge Silva

21h10 - Geraldo Azevedo

22h40 - Dino Braia

0h - Nena Queiroga





Cordeiro





15h30 - Orquestra Veneza do Recife, Grupo Studio 08 de Dança, Troça CArnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Associação Recreativa e Cultural Bloco Lírico Damas e Valetes, Maracatu Real da Várzea

19h - Adriana B

20h - Cleyton Moreno

21h20 - Nando Cordel

22h40 - Negritude Júnior

0h - Bateu a Química





Ibura





15h30 - Boi de Mainha, Orquestra Vai Pegar Fogo, Cia Pe-Nambuco de Dança, Urso Preto da Pitangueira, Escola de Samba Limonil

19h - Orquestra Veneza Brasileira

20h - Marrom Brasileiro

21h10 - Nonô Germano

22h20 - Os Neiffs

23h30 - Tayara Andreza





Lagoa do Araçá





15h30 - Boi Ta Ta Ta, Maracatu Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré, Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria

19h - Milla Paz

20h - Danny Myler

21h10 - Cristina Amaral

22h20 - Melim

0h - Nação Zumbi







Casa Amarela





15h30 - Cia Reversos , Orquestra Coletivo Frevo, Grêmio Recreativo Boi Pavão, Maracatu Nação Tigre, Bloco Carnavalesco Lírico Com Você No Coração

19h - Bule

20h - Luciano Magno

21h10 - Zé Brown

22h20 - Cordel do Fogo Encantado

0h - Dayane





Poço da Panela





15h30 - Companhia de Dança Frevança , Orquestra Som Brasil, Nação do Maracatu Elefante, Escola de Samba Pérola do Samba

19h - Orquestra de Casa Amarela

20h - Renata Rosa

21h10 - Juliana Linhares

22h20 - Anavitória

0h - Maestro Forró e Orquestra da Bomba do Hemetério





Jardim São Paulo





15h30 - Afoxé Filhos de Dandalunda, Clube de Boneco O Garoto da Ilha do Maruim, Maracatu Nação Raízes de África, Mendes e sua Orquestra, Zenaide Bezerra e passistas

19h - Coco do Rosário

20h - Adiel Luna

21h20 - Edilza Aires

22h40 - Diogo Cabral

0h - Valquíria Santana





Polo Novo Cais



Som na Rural recebe:



17h - Coco Raízes de Arcoverde

18h20 - Helena Cristina

19h40 - Platônica

21h - Marcelo Rangel

22h20 - Bule

23h40 - Barro





Totó





18h30 - Afoxé Yle Xamba

20h - Orquestra Metropolitan

21h30 - Carlinhos Monte Verde

23h - Vânia Airan





Barro





18h30 - Don Tronxo

20h - Afoxé Ogbom Oba

21h30 - Jhon Jhonis

23h - Banda Bandida







Chão de Estrelas





18h30 - Rosana Simpson

20h - Banda Cultural Coco dos Pretos

21h30 - Bolsa de Madame

23h - Cylene Araújo





Coelhos





18h30 - Coco do Amaro Branco

20h - Banda Ficada

21h30 - Mestre Gennaro

23h - Banda Delikada





IPSEP





18h30 - Iran Carlos

20h - Dj Sávio

21h30 - Wálter de Afogados

23h - Júnior Ivo





Iputinga





18h30 - Maracatu Nação Baque Forte

20h - Forró Sensação

21h30 - Igor, o Barba

23h - Fina Tonelada





Água Fria





18h30 - Afoxé Povo de Ogunte

20h - Ledo Silva

21h30 - Forró do Muído

23h - João Novaes





Joana Bezerra/Coque





18h30 - Grupo Som do Bem

20h - Claudia Lauterer

21h30 - Aborto do Cavaco

23h - Dinah Santos





Jordão Baixo





18h30 - Afoxé Yamim Balé Gilê

20h - Di Ângelo

21h30 - Orquestra Popular do Jordão

23h - Rhayza Fontes





Mustardinha





18h30 - Climério de Oliveira

20h - Veio Tabica

21h30 - Lourenço Gato

23h - Brunessa





Nova Descoberta





18h30 - Luciano Padilha

20h - Banda Q-Kebrada

21h30 - Manoel Neto

23h - Santroppê





Roda de Fogo





18h30 - Candeias Frevo Orquestra

20h - Forró Sem Fronteiras

21h30 - Gilmar Leite

23h - Francyne Roper





Santo Amaro (Frei Cassimiro)







18h30 - Muniz do Arrasta Pé

20h - Maria Pagodinho

21h30 - Fredy e Mary

23h - Pernambuco Samba Show





UR-02/Ibura



18h30 - Zeca do Rolete

20h - Zelyto Madeira

21h30 - Marcio Pixote e Banda

23h - Rafa Lira

UR-05/Ibura





18h30 - Ylê Egbá Show

20h - Grupo Som do Bem

21h30 - Banda Fogo do Amor

23h - Ovelha Negra

Parque da Jaqueira - Polo Infantil



15h - Passistas da Cia de Dança No Ritmo do Compasso, Orquestra Banda Frevo, Boi Mirim, O Clube dos Índios Papo Amarelo

17h - Banda Cervac

18h20 - Mariane Bigio





Parque de Santana - Polo Infantil





15h - Boi D' Loucos, Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi, Orquestra Amantes do Frevo, Troça Carnavalesca Mista A Bela da Tarde e Seus Bonecos Gigantes

17h - A Bandinha

18h20 - Kelly Benevides, Cigarra Kika





Parque da Macaxeira - Polo Infantil





15h - Grupo de Capoeira Angola Ifé, Clube Carnavalesco Misto O Menino do Pátio de São Pedro, Cia Aje de Dança, Orquestra Mistura Fina

17h - Palhaço Chocolate

18h20 - Fada Magrinha





Parque Dona Lindu - Polo Infantil





15h - Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Clube de Índio Tupi Guarani, Maracatu Nação Erê

17h - Banda Maria Fulô

18h20 - Bailinho Kids





Rua da Aurora - Polo Infantil



15h - Maracatu Nação Sol Nascente, Caboclinhos Tainá, Cia de Frevo Kids, Orquestra 29 de Maio

17h - Tio Bruninho

18h20 - O Mundo Bita



Pátio do Terço



17h - Grupo Bongar

18h - Banda Abê Adulofe

19h - Valdi Afonjah

20h - Lucas dos Prazeres

21h - Isaar França

22h - Sandra de Sá





Rua da Moeda - Corredor Itinerante





15h - Os Bonecandos Carnaval 2023, Performance Frevo Orquestra

15h30 - Boi da Muganga

16h - Caboclinho Tupinambá de Recife

16h30 - TCM Verdureiras de São José

17h - Bloco Carnavalesco Lírico Flabelo do Amor

17h30 - TCM Maracangalha

18h - Cia Faceta de Dança, Orquestra 90 Graus

18h30 - Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José

19h - Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte

19h30 - Bloco Lírico Carnavalesco Damas e Valetes





Morro da Conceição - Corredor Itinerante





15h - Bloco Afro Daruê Malungo

15h30 - Os Bonecandos Carnaval 2023

16h - Bloco Afro Raízes de Quilombo

16h30 - Bloco Afro Lamento Negro

17h30 - Bloco Afro Ará Ylê

18h - Maracatu Nação Maracambuco

18h30 - Maracatu de Baque Virado Oxu Mirim

19h - Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu





Buriti - Corredor Itinerante



15h30 - Clube Carnavalesco Misto Pão Duro

16h - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina, Orquestra Big Frevo

16h30 - Boi Faceiro

17h - TCM Camisa Velha

17h30 - Trupe Circus da Escola Pernambucana de Circo





Três Carneiros - Corredor Itinerante





16h - Bloco Lírico Flor do Tamarindo

16h30 - Boi Calembra Pernambucano

17h - Cia de Dança Estrelando no Passo e Cia de Dança Frevo Circular, Orquestra Atlântico

17h30 - Caboclinho Canidé de São Lourenço





Mercado da Boa Vista



12h - Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova de Nazaré da Mata

12h30 - Orquestra de Pau e Corda Evocações

13h30 - Cortejo Boi Pintado

14h - Danda e Sua Orquestra

15h - Afoxé Oyá Egunitá

15h30 - Orquestra Interativa de Frevo









+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente