Reprodução/Instagram 21.02.2023 Ludmilla comanda o trio elétrico Fervo da Lud no centro do Rio

Ludmilla animou a folia dos cariocas na manhã desta terça-feira (21), no centro do Rio de Janeiro, ao levantar a multidão no Centro do Rio de Janeiro com hits de sua carreira musical. A cantora arrastou uma multidão de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas que se concentraram por volta das 9h da manhã na Avenida Presidente Antônio Carlos.

O desfile, que acabou ao meio-dia, foi dedicado à cantora Preta Gil, que esse ano ficou de fora do Carnaval por conta do tratamento de um câncer no intestino. Na ocasião, ela cantou o sucesso "Sinais de Fogo", um dos maiores sucessos da filha de Gilberto Gil.



Além disso, Ludmilla também apostou em um setlist com músicas de toda a carreira, passando por diferentes artistas e gêneros, como Banda Eva e Léo Santana, além de canções do álbum de pagode "Numanice".

O bloco também recebeu a presença de Brunna Gonçalves, que é casada com a cantora, e estava vestida com um look sexy da vilã Mulher Gato. A atriz Giovanna Lancellotti e a modelo Nicole Bahls também estiveram em cima do trio elétrico.



Marquês de Sapucaí

A energia de Ludmilla impressionou a todos os fãs, já que a cantora passou a madrugada na Marquês de Sapucaí puxando o samba da Beija-Flor de Nilópolis, ao lado de Neguinho da Beija-Flor , e outros intérpretes, que agitaram os 3,5 mil integrantes da escola.

A agremiação relembrou os 200 anos da Independência da Bahia em uma apresentação que explorou temas como feminismo, a luta dos indígenas e a comunidade LGBTQIA+.

A Beija-Flor enfrentou problemas técnicos antes do desfile, ainda na concentração. Uma parte do carro abre-alas pegou fogo e bombeiros retiraram o destaque Edson Gouveia, para a estrutura seguir no desfile. Não houve feridos.

Reprodução/Instagram 21.02.2023 Ludmilla trocou carinhos com a mulher, Brunna Gonçalves nos bastidores