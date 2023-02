Divulgação Gisele Bündchen no Carnaval

Neste domingo (19), Gisele Bündchen curtiu o Carnaval no Rio de Janeiro. A modelo, que se divorciou de Tom Brady, não cai na folia brasileira desde 2011 e, dessa vez, marcou presena com um look nostálgico.

O look de Gisele relembrou uma roupa usada por ela em 2004. Na época, ela investiu em um cropped feito do abadá e uma cala justa de cintura baixa, com cinti vermelho.

Neste ano, a composição foi a mesma, mas a modeo preferiu usar cores pretas.

