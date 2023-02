Reprodução/ Instagram Lexa e Boninho

No último domingo (19), aconteceu os desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro. Lexa, rainhda de bateria da Unidos da Tijuca, brilhou na avenida e teve encontros especiais.

A cantora viu Boninho, diretor do "BBB 23", e Ana Furtado. "Carnaval e seus encontros… e é sempre especial encontrar vocês", escreveu Lexa. Boninho também postou registros do momento e disse: "Transmissão do carnaval com encontros especiais!!".

O encontro foi repleto de risadas e bom-humor. Vale lembrar que Lexa é esposa de MC Guimê, participante o reality da Globo, e costumar comentar sobre o programa nas redes sociais.