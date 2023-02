Reprodução/Instagram - 19.02.2023 Gabi Prado é criticada por postura no Carnaval de Salvador





A influenciadora Gabi Prado virou alvo de críticas nas redes sociais após publicar um vídeo durante o Carnaval de Salvador. Nos stories do Instagram, a ex-"De Férias com o Ex" aparece "sarrando" em uma cordeira no circuito Dodô.

"Amiga minha", legendou o conteúdo, que exibe um segurança pedindo para ela se afastar após a dança. Entre os comentários negativos que circulam na web, internautas criticaram o fato de Gabi ter tal atitude enquanto a cordeira está trabalhando.





"A mulher trabalhando e a outra perturbando. Essa daí não sabe mais o que fazer para tentar chamar atenção, acho triste", opinou uma pessoa. "Odeio quem perturba quem está trabalhando. Odeio com todas minhas forças", avaliou mais uma. "Achei sem noção. A mulher ficou desconfortável", comentou outra.

Confira abaixo o registro:

🚨POLÊMICA: Gabi Prado, ex participante do ‘De Férias com o Ex’, sarra a bunda em cordeira no carnaval de Salvador.

pic.twitter.com/6bkUVdno8B — CHOQUEI (@choquei) February 19, 2023





