A banda Ara Ketu animou os foliões, nesta quinta-feira (16), no circuito Barra-Ondina, na abertura do Carnaval de Salvador 2023. Sob o comando de Dan Miranda, a banda apresentou grandes hits da folia, como "Pipoca", "Ara Ketu Bom Demais" e a nova aposta "Faz Um Brinde Pra Mim".



Além da entrega em cima do trio pranchão, uma cena chamou a atenção dos foliões. Márcia, de 43 anos, estava na condução do trio elétrico, espaço ocupado majoritariamente por homens na folia. Com simpatia e um sorriso no rosto, Márcia dirigiu o trio elétrico por mais de quatro horas. Ela foi a primeira mulher a comandar o veículo no Carnaval, em 2000. 23 anos depois, Márcia voltou ao comando do som que comoveu os foliões em parceria com o marido, Antônio Júnior.

"Esse é meu segundo ano pilotando o trio. O primeiro ano foi no Carnaval de 2000 e, agora, em 2023. É motivo de muita alegria fazer a alegria de uma multidão. Faço o que eu amo e eu amo a carreta. Meu maior presente é participar de uma festa dessa com toda responsabilidade", disse a condutora, que também tem uma boneca ao lado durante o percurso no circuito Barra-Ondina.

"É a boneca Lili. Minha companheira, no meu trabalho na empresa de carreta e aqui no trio. Lili vai onde eu vou. Carro pequeno, carro grande, carro de passeio", explica.





Márcia conheceu Dan Miranda, cantor do Ara Ketu, no camarim e se mostrou emocionada por fazer parte do momento especial da banda, que teve apresentação única em Salvador e segue para Minas Gerais nesta sexta-feira (17).

"Foi uma honra dirigir o trio do Ara Ketu, uma grande banda que a Bahia ama. Que o Brasil ama. Conduzir o trio de uma banda de peso foi muito bom, a equipe deles é maravilhosa e eu estou feliz", completou.

Vera Lacerda também se empolgou com o momento emblemático, já que o Ara Ketu foi fundado pela professora, no Dia Internacional da Mulher.

"Nós estamos aqui para ocupar espaços. Quando eu coloquei o bloco Ara Ketu na rua, me chamaram de louca e afirmaram que não duraria dois carnavais. Em março, vamos completar 43 anos. É simbólico demais para mim", disse Vera.

Márcia e Júnior vão seguir pilotando o trio blackout pelos próximos cinco dias de folia na capital baiana. Já o Ara Ketu segue a maratona de shows, 12 em 6 dias.

Divulgação Trio do Ara Ketu conta com condução da primeira mulher a dirigir trio elétrico no Carnaval; conheça





