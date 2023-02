Reprodução / Globoplay 16.02.2023 Ivete Sangalo e Lui Lorenzo

A Pipoca da Ivete, trio que abriu o Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (16), recebeu um convidado que misturou a ficção com a realidade. Lui Lorenzo, personagem interpretado por José Loreto na novela “Vai Na Fé” da Rede Globo, subiu para cantar com Ivete Sangalo em uma participação ao vivo para os foliões.

Lui cantou a música “Não Precisa Mudar”, uma colaboração de Ivete Sangalo com Saulo Fernandes e, embora Loreto não seja um cantor profissional, empolgou o público que lotava as ruas de Salvador em volta do trio.





A cena irá ao ar na novela “Vai Na Fé”, mas ainda sem data prevista. Ivete Sangalo aproveitou o momento para dirigir a participação de Lui Lorenzo no trio.

“Segura a banda que eu vou fazer uma tomada com eles. Bota as câmeras só no público. Aí Lui você vai fazer assim: ‘Só vocês!’”, instruiu a cantora.

simplesmente ivete sangalo dirigindo a gravação da novela da participação do lui lorenzo (josé loreto) no trio dela, tudo ao vivo hahahahahahah #PipocaDaIvete #VaiNaFé pic.twitter.com/JL85VBNlsC — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) February 16, 2023





























