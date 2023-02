Reprodução/ Instagram Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza divulgou, nesta quarta-feira (8), mais três convidados para o bloco "Modo Surto", que vai acontecer no dia 12 de fevereiro, às 13h, em São Paulo (SP). Melody, o grupo Jovem Dionísio e Gabriel do Borel estarão com a dona do hit "MAMA.CITA".



Essa é a estreia da cantora com o próprio bloco na rua. Ao longo de 2022, Sonza se apresentou em duas micaretas: uma em São Paulo, no trio elétrico, e outra em Salvador, no palco.





Além dos novos convidados, Luísa também vai receber Vivi, MC Dricka e Pepita. Com desfile marcado para o domingo, dia 12 de fevereiro, em São Paulo, a artista pop deve fazer um show de três horas.



O bloco faz parte de um projeto exclusivo para o período de Carnaval, que ainda inclui outras ações. A partir da estreia do bloco, todos os shows de fevereiro estarão em um mesmo conceito, com uma identidade visual e set list exclusivos.

Serviço Bloco Modo Surto

Data: 12 de fevereiro

Horário: Concentração às 13h

Local: Rua Laguna - Santo Amaro