A Band promoveu mudanças na transmissão do Carnaval de Salvador em 2023. O tradicional "Band Folia", que mostra os principais momentos da festa de rua baiana, terá Zeca Camargo como apresentador ao lado de Juliana Guimarães, apresentadora da Band Bahia.



No Carnaval de 2020, realizado antes da pandemia da covid-19, Juliana Guimarães dividiu a apresentação com a cantora e ex-The Voice Brasil Ju Moraes. Agora, a dupla será formada com Zeca a partir da sexta-feira de folia, 17 de fevereiro, às 23h, dentro do estúdio montado no camarote Planeta Band, no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador.





Por lá, vão passar artistas consagrados como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Xanddy Harmonia, Bell Marques, Durval Lelys, Leo Santana e Alinne Rosa. A cantora Daniela Mercury fará uma apresentação especial para marcar o início da festa baiana na tela da Band.

Betinho de volta

Nome forte do Axé Music, Betinho está de volta para a transmissão da Band. O apresentador não foi escalado para os carnavais de 2019 e 2020 e causou estranheza nos telespectadores.

Agora, a Band coloca Betinho em um ponto estratégico: no início do circuito Barra-Ondina, para entrevistas especiais. No Farol da Barra, Betinho e Pâmela Lucciola vão entrevistar os artistas em cima do trio elétrico.