Reprodução/Globo - 08.04.2024 Alane, Isabelle e Lucas Buda enfrentam o 19º paredão do 'BBB 24'

Apesar da briga entre Davi e Beatriz durante o Sincerão da última segunda-feira (9), é improvável que o resultado do 19° Paredão mude. Alane, Isabelle e Lucas Henrique estão na berlinda.

Segundo resultado parcial das 12h30 da enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), Isabelle segue como a menos votada da rodada, com 6,7% dos votos.

Alane continua em segundo, com 32,6%, e Lucas Buda, deve ser o eliminado deste Paredão, com 60,7% de rejeição. O brother é o último participante que sobrou do quarto Gnomo.

Quem você quer eliminar? Alane, Isabelle ou Lucas? Vote abaixo:

Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no paredão!



Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) April 8, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp