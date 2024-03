Reprodução/Globo Enquete BBB 24: Leidy sai? Veja como fica parcial após briga de brothers

O ao vivo desta terça-feira (26) promete! Além da eliminação, o programa ganhou um episódio caótico que talvez defina os próximos acontecimentos do BBB 24.





Apesar da briga entre os emparedados Davi e MC Bin Laden, não houve muito impacto na enquete do eliminado da noite. Leidy Elin segue na liderança para deixar o reality com 75,3% dos votos.





A enquete do iG Gente, das 18h, aponta que Matteus segue como favorito para ficar na casa com apenas 1,4%.

Agora, os protagonistas da briga se enfrentam apenas no meio da votação. O baiano vem com 14,1% dos votos, e o funkeiro com 9,2%.

Aproveite para votar:

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredão do #BBB24 !

Quem você quer eliminar? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) March 25, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp