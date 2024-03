Reprodução Enquete 'BBB 24': Sai Leidy ou MC Bin Laden? Veja quem será eliminado

Falta pouco para mais um participante se despedir do "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, Leidy Elin é quem será eliminada nesta terça-feira (26). O paredão é disputado entre a trancista, MC Bin Laden, Davi e Matteus.

A parcial das 22h aponta que Leidy Elin deverá sair com rejeição do público. Rival de Davi, a sister assumiu a primeira posição da enquete desde a abertura. O último registro marcou 75,6% dos votos, podendo entrar no ranking de mais votados da temporada.

Atrás dela, ficou o rival Davi, com apenas 14% dos votos. A enquete mostra que, apesar das desavenças e embates diretos, o baiano ainda ostenta o favoritismo do público.

Quem cresceu na pesquisa nas últimas 24 horas foi o cantor MC Bin Laden. No entanto, a briga generalizada com Davi não teve força o suficiente para o participante superar a posição na enquete. O funkeiro estagnou com 9,3%.

Coadjuvante deste paredão, o gaúcho Matteus contabilizou apenas 1,3% dos votos.