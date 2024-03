Reprodução/Globoplay Matteus recebe presente do Anjo no BBB 24

Acompanhado de Alane, Beatriz e Davi, Matteus se emocionou ao ver os familiares durante o Almoço do Anjo, no BBB 24. Essa é a terceira vez que o gaúcho ganha vídeos da família pelo Presente do Anjo, empatando com Michel, que já foi eliminado do reality.

"Oi, meu filho, vim até aqui te dar os parabéns por mais uma conquista na Prova do Anjo", disse a mãe do brother, seguida pela avó: “A avó te deseja tudo de bom e que você esteja sempre firme. Meus parabéns”.

Reprodução/Globoplay Matteus chora ao ver mensagem de mãe e avó

"Oi, mano, parabéns por você ter ganhado a Prova do Anjo. Estou com muitas saudades de você para brincar com você. Um beijo, te amo", disse Lorena, a irmã mais nova do estudante de engenharia agrícola.

O irmão e o padrasto de Matteus também enviaram mensagens e, após o término dos vídeos, os aliados do Anjo no jogo cantaram parabéns para Luciene Amaral, mãe de Matteus que completa aniversário neste domingo (17).

Reprodução/Globoplay Aliados cantam 'Parabéns' para mãe de Matteus