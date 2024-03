Reprodução/Globo - 11.03.2024 Isabelle, Lucas Henrique Buda e Yasmin Brunet disputam o 12º paredão do 'BBB 24'

O resultado do décimo segundo paredão do BBB 24 deve contar com rejeição após o Sincerão da segunda-feira (11). Os emparedados foram ofuscados na dinâmica por uma briga entre Davi e Leidy Ellin, mas o público deve descontar em Yasmin Brunet a defesa de Leidy.

Segundo o resultado parcial da enquete do iG Gente no X (antigo Twitter), Isabelle deve continuar na casa por mais uma semana já que tem apenas 7,1%% dos votos.

Lucas Henrique também se salvará da eliminação mais uma vez, apesar das polêmicas envolvendo a ex-mulher. O brother conta com 27,3% dos votos.

Yasmin Brunet segue sendo a provável eliminada nesta terça-feira (12). Até o momento, a modelo tem 65,5% de rejeição, 2% a mais em relação à última parcial da enquete. A modelo esteve envolvida nas tretas com Davi e Leidy Ellin e não deve permanecer na casa.

Quem deve ser eliminado do "BBB 24"? Isabelle, Lucas ou Yasmin? Vote:

Quem você quer eliminar neste paredão do #BBB24 ? Isabelle, Lucas Buda ou Yasmin Brunet? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 11, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente