Reprodução/Globo - 12.03.2024 Yasmin chorando no 'BBB 24'

O 12º paredão do BBB 24 será definido nesta terça-feira (12). A última parcial da enquete iG Gente aponta para uma eliminação com rejeição na noite de hoje. Com Isabelle Nogueira como coadjuvante na berlinda, Yasmin Brunet e Lucas Buda receberam mais votos.



E a rejeição deve ir para a filha de Yasmin Brunet. Ao longo do dia, a porcentagem de Yasmin Brunet cresceu 5%, o que pode ser atribuído ao barraco da aliada Leidy Elin com Davi após o Sincerão. Com isso, Yasmin deve deixar a casa com 67,3% dos votos .

Lucas Buda aparece com 25,6% dos votos . Isabelle Nogueira soma 7,2% dos votos no paredão triplo.





Como o paredão foi formado?

Lucas foi emparedado como punição por ser um dos primeiros eliminados da prova do líder, mas teve uma grande participação na formação da berlinda. Vencedor da prova do anjo, o brother não pôde ser autoimune, mas imunizou Leidy Elin.

Buda também arrematou o poder curinga da semana e teve o privilégio de imunizar alguém da mira da líder Beatriz. O professor salvou Pitel de uma possível indicação. Já a líder optou por colocar Yasmin na disputa.

No confessionário, os votos ficaram divididos entre Matteus e MC Bin Laden, mas o brother de Alegrete acabou indo para o paredão, com seis votos. Imunizada pelo poder curinga, Pitel também podia colocar alguém na berlinda e a sister indicou Isabelle. Yasmin não participou da prova bate-volta e Matteus teve mais sorte, escapando da disputa.

Quem você quer eliminar neste paredão do #BBB24 ? Isabelle, Lucas Buda ou Yasmin Brunet? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 11, 2024