Enquete BBB 24: Davi ou Marcus? Brother pode encarar rejeição

Nesta terça-feira (13), outro participante deve deixar o confinamento do "BBB 24". Segundo a enquete do iG Gente, Marcus está com as horas contadas dentro do programa, o brother sofre o risco de encarar o recorde de rejeição da edição. Isabelle Nogueira e Davi também estão no paredão.

De acordo com a parcial das 13h, Marcus está praticamente isolado, registrando 81% dos votos.

Atrás dele, está o participante Davi, que vem sendo alvo coletivo da casa mais vigiada. O baiano está com apenas 15% de votos.

Tranquila e longe de deixar o reality, Isabelle Nogueira mostra estar sendo bem vista pelo público, a sister registra apenas 4% dos votos.

