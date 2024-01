Reprodução/Globo BBB 24: distância aperta e brother deve deixar o reality

Nesta terça-feira (30) mais um participante se despede do BBB 24. Alane, Isabelle, Juninho e Luigi enfrentam o último paredão com votos para ficar.

De acordo com a parcial da enquete do iG Gente, o vendedor deve ser eliminado com apenas 10,8% dos votos.





Quem lidera a votação é Isabelle, que segue isolada com 54,8%. Na sequência vem Alane com 20,2%. O motoboy também corre o risco da eliminação com 14,2%.





A formação do paredão começou na última semana, quando Marcus Vinicius atendeu o Big Fone e colocou Juninho, Pitel e Luigi na disputa. No último programa ao vivo, o líder MC Bin Laden indicou Isabelle, justificando que a sister "permitiu ser manipulada".

Davi foi o mais indicado pela casa, com nove votos dos colegas. O trio indicado pelo Big Fone entrou em consenso para um contragolpe e puxou Alane. Davi e Pitel escaparam do paredão a partir da prova bate e volta.

