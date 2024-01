Reprodução Enquete BBB 24: diferença entre brothers aumenta; veja quem sai

O próximo eliminado ainda está sendo definido pelo público do "BBB 24"! Segundo a enquete do iG Gente, Luigi e Juninho são os participantes que estão na disputa ferrenha pelo apoio do público. O motoboy está se distanciando da eliminação por 3,8% dos votos, sendo que a diferença cresceu ao decorrer do dia.

A parcial da 22h aponta que Luigi será o próximo eliminado. O vendedor registra apenas 7,9% do apoio do público. Logo atrás está Juninho, com 11,7% dos votos. Desde as 12h, a diferença entre os participantes cresceu 1,1%.

Em terceiro lugar, Alane está estável, contando com 17,8% dos votos. A líder de votos isolada é Isabelle Nogueira. A manauara se destaca com 62,6% do apoio dos telespectadores.

Paredão formado no #BBB24 ! Quem deve ficar no reality show? Alane, Isabelle, Juninho ou Luigi? Vote: — iG Gente (@iggente) January 29, 2024