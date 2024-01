Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa abre o jogo sobre situação financeira: 'Devendo um monte'

Nesta segunda-feira (29), Wanessa Camargo abriu o jogo sobre a sua situação financeira. Em conversa com Yasmin Brunet, a cantora falou o motivo de aceitar entrar no BBB 24.

A filha de Luiza Brunet e a filha de Zezé Di Camargo comentaram o título de "herdeiras" que elas recebem por serem filhas de famosos.





"Eu ainda não sou [herdeira]. Hoje quem paga as minhas contas sou eu", comentou a artista.

"Eu pago as minhas contas desde os meus 15 anos de idade", afirmou Yasmin.





Na sequência, as Camarotes afirmaram que não vale a pena comentar sobre dinheiro e vivências por conta da visão que o público tem sobre "herdeiras".

"Esse é um dos motivos de eu entrar aqui… estou devendo um monte", contou a cantora.

Yasmin disse que o BBB é mais difícil para quem tem filho e não tem condição que quem tem filho, mas tem condições.



Wanessa disse que parte do motivo dela estar lá é por isso. Ela deu a entender que não é porque é herdeira, que ela tem condição. pic.twitter.com/tCQG2BkYv0 — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) January 29, 2024





