Reprodução/Globoplay Enquete BBB 24: Davi sai? Paredão divide favoritismo de participantes

Mais um participante deve deixar o BBB 24 na próxima terça-feira (16)! A vendedora Beatriz, o cantor Lucas Pizane e o motorista Davi se enfrentam pelo apoio do público. A enquete do iG Gente mostra que Bia e Davi são os favoritos a permanecer no reality.

A parcial das 22h registrou que Beatriz e Davi estão em uma batalha acirrada pelo favoritismo. Os dois participantes expressam porcentagens altas, enquanto Lucas Pizane não ultrapassa 11%.

Segundo a enquete, o primeiro lugar fica com Davi, que apesar das polêmicas e briga com Nizam, se sustenta com 47,4% dos votos.

Atrás dele, Beatriz mostra que também está com um público expressivo para apoiá-la. A sister registrou 41,9% dos votos. Em último lugar e mais propenso a dar adeus, Lucas Pizane fica isolado com apenas 10,7% dos votos.

Vale lembrar que a primeira fase do reality show terá votos para permanência, ou seja, o público tem de votar no favorito para garantir que ele fique no programa.

Quem você quer que fique no BBB 24?

Quem você quer que fique? BEATRIZ, DAVI OU LUCAS PIZANE? #BBB24 — iG Gente (@iggente) January 15, 2024