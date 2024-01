Divulgação/ Globo Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão no terceiro paredão do "BBB 24"





O terceiro paredão do "BBB 24" conta com Beatriz, Davi e Lucas Pizane disputando os votos do público. Na enquete do iG Gente desta segunda-feira (15), a parcial das 18h mostra Beatriz como favorita do público no voto para ficar.



A vendedora do Brás disparou e alcança 45,6% dos votos (contra 43,8% da parcial anterior). A disputa, então, fica entre os baianos Davi e Lucas Pizane. Davi está no segundo paredão seguido, enquanto Pizane estreia na berlinda da Globo.

Apesar de ter perdido votos diante das polêmicas do dia, Davi ainda aparece como preferido do público para ficar no jogo. Ele soma 42,8% dos votos, enquanto Pizane aparece como o eliminado, com apenas 11,6% dos votos para ficar.

Na formação do paredão, Beatriz foi indicada pelo líder Lucas. Pizane empatou na votação da casa com Alane e foi para berlinda após o voto de minerva do líder. Já Davi foi o escolhido entre o 6 vetados da votação para ser o terceiro a disputar a permanência na casa.

