Reprodução/Globo - 10.01.2024 Giovanna, Maycon e Yasmin disputam primeiro paredão do 'BBB 24'

Os telespectadores do "BBB 24" estão a poucas horas de conhecer o primeiro eliminado da edição! A disputa entre Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet parece estar já definida. O cozinheiro é o participante com menos votos do público.

A enquete do iG Gente aponta que Yasmin Brunet lidera o apelo dos telespectadores desde que a votação foi aberta. Na parcial, ela registra 60,6% dos votos. Lembrando que nesta primeira fase, o voto é para a permanência do jogador favorito.

Atrás de Brunet, mas ainda distante, está a nutricionista Giovanna, que entrou na casa através do Puxadinho. A sister está com 26,9% dos votos e sofreu pouca variação desde a abertura da votação.

Mais cotado para ser o primeiro eliminado, Maycon está com apenas 12,5% do apoio público, não tendo nem ultrapassado os 13%. O cozinheiro foi indicado pela líder Deniziane e pediu para outros participantes votarem em Yasmin Brunet, para que eles se enfrentassem no paredão. A estratégia, no entanto, pode ter acabado com o sonho dele.

