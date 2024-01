Reprodução/Globo - 10.01.2024 Enquete BBB 24: participante fica isolado e deve deixar reality

O primeiro paredão do BBB 24 já está formado! A modelo Yasmin Brunet, o cozinheiro Maycon e a nutricionista Giovanna estão disputando o apelo do público. Lembrando que o voto é para que o favorito permaneça no reality.

A enquete do iG Gente mostra, às 22h, que o cozinheiro Maycon é o participante que deve deixar o relity na próxima quinta-feira (11). O brother estagnou na última colocação com apenas 12% dos votos.

Em segundo lugar está a mineira Giovanna. A jovem que chegou ao reality através do Puxadinho deve continuar por mais uma semana. Ela aparece com 24,6% dos votos.

Em primeira colocação está a modelo Yasmin Brunet. Integrante do grupo Camarote, a filha de Luiza Brunet já mostra uma prévia de favoritismo do público. A loira registra 63,4% do apoio dos telespectadores.

Vote em quem você quer que permaneça no reality:

🚨Quem você quer que fique no #BBB24 ? — iG Gente (@iggente) January 10, 2024









