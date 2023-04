Reprodução/ Twitter 'BBB 23': Ricardo e Domitila cantam em bar no Rio após eliminação

Na noite da última sexta-feira (21), vídeos de Domitila e Ricardo Alface, últimos eliminados do "BBB 23", em um bar no Rio de Janeiro viralizaram na internet. Nas imagens, eles cantaram e interagiram com o público. O ex-brother ainda fez um declaração para Sarah Aline.

Em um dos vídeos, Domitila chama Ricardo, que faz um discurso para os clientes do bar. "Eu queria falar que estou muito feliz. Eu não venci o Big Brother. Ganhar não é vencer. Na sinceridade, esse carinho e amor que estou recebendo de vocês é o que vale, é o verdadeiro prêmio", disse o biomédico. Em seguida, o ex-BBB canta a música "Só Por uma Noite" de Charlie Brown Jr.

O carisma de Domitila Barros e Ricardo Alface curtindo a noite em um bar no Rio de Janeiro como se não houvesse amanhã. #BBB23 pic.twitter.com/6VMZt8r75o — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 22, 2023









Em outro vídeo, Ricardo faz uma paródia com a canção "País Tropical" de São Jorge. "Eu sou Facinho e tenho uma nega chamada Sarah. Eu sou Facinho e tenho uma nega chamada princesa".

Queridos, nós também validamos os comentários de vocês sobre a breguice da paródia… mas as adms ainda estão tentando entender como, quando E ONDE ele encontrou um karaokê ao vivo 🗣️



/adm pic.twitter.com/5FqdVNKYEy — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) April 22, 2023









