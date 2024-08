Reprodução Fiuk explica motivo de pegar texto da web para expor ausência de Fábio Jr.

O cantor Fiuk publicou um vídeo confirmando ter copiado um texto da internet para desabafas sobre a paternidade de Fábio Jr. Neste domingo (11), celebrado o Dia dos Pais, o ex-BBB expôs a ausência e indiferença do veterano.

O que aconteceu?

Fiuk fez um desabafo polêmico nesta tarde ao homenagear o cantor Fábio Jr. pelo Dia dos pais. No texto, o jovem deixa claro que a relação entre pai e filho não vai bem.

"Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", dedicou Fiuk.

Após a mensagem viralizar nas redes sociais, alguns internautas apontaram que o ex-BBB teria copiado a frase de um site da internet. A desconfiança durou pouco, uma vez que Fiuk se manifestou e confirmou ter copiado o texto.



"Eu peguei! Eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem, eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela estava pesada, com umas coisas que, por mais que eu estivesse sentindo, eu sou amor. Me dá vontade de falar um monte de coisa? Me dá, mas eu comecei a ler coisas, a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em uma coisa mais pura, uma coisa mais tranquila, sem muito ódio no coração, e aí achei essa frase", explicou.

Segundo o ex-BBB, o desabafo autoral não ser exposto ao público. "Prefiro nem postar as coisas que eu escrevi, a música que eu cheguei a escrever, prefiro deixar gostosinho assim", adicionou.

"Torço para que tudo dê certo, não tenho mais espaço para coisa ruim aqui dentro. Desejo, de verdade, que tudo fique bem para todos nós, filhos, que vão ser pais um dia. Quero muito ser pai. Vai dar tudo certo. Estamos juntos nessa luta", declarou nos Stories.