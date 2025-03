Reproduçao TV Globo Delma no 'BBB 25'

Joselma Silva, popularmente conhecida pelo apelido Delma, participou do Pegar ou Guardar do "Big Brother Brasil 2025". A sister precisava escolher entre arrematar R$ 90 mil ao invés de deixar a quantia ser somada ao prêmio final. Além disso, toda a casa foi para o "Tá com Nada", com exceção dela e de Vinícius e Guilherme.

"Você prefere pegar R$ 90 mil para você e impor uma consequência para casa ou você abre mão desse valor e guarda para o prêmio final do programa? A consequência é colocar a casa inteira no Tá com Nada, com exceção de você e de duas pessoas", explicou Tadeu Schmidt.





"Eu vou pegar. Eu não sei se vou estar aqui na semana que vem, quero ajudar os estudos dos meus netos", justificou a veterana. "Quem você quer que fique no VIP ao seu lado?", perguntou o ex-apresentador do "Fantástico". "Meu genro, Guilherme, e Vinícius", elencou.

Antes disso, a competidora tinha detalhado que não queria prejudicar os adversários, mas que não abriria mão da oportunidade financeira. "Eu não vou jogar fora, o que ela [Gracyanne Barbosa] me deu, não, eu estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar", disse.

"Todo mundo tinha embate com Thamiris, quando Thamiris fez, no dia que ela foi girar. Ficou todo mundo assim: 'Ela fez certo, fez a escolha certa, tem que botar os meninos mesmo'. Ela tinha embate com Guilherme, tudo bem. E ela não tinha embate com outros da casa? Então pronto. Aí vai todo mundo apontar o dedo. Aponte o dedo, vou seguir meu coração e pronto", acrescentou.