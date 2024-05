Reprodução/Twitter Matteus, do 'BBB 24', se emociona ao comentar tragédia no Sul e é criticado

Matteus Alegrete está sendo criticado na web após a participação no 'Encontro' na manhã desta quarta-feira (29). Durante conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, o vice-campeão do BBB 24, que é gaúcho, se emocionou ao relembrar o trabalho voluntário para ajudar vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, internautas alfinetaram o namorado de Isabelle Nogueira, dizendo que ele estaria simulando um "personagem". Muita gente relembrou a viagem que ele fez ao Amazonas, para visitar à amada, em meio a tragédia em seu próprio estado.

"Ele nem sujou o pé de com lama! Fez fotinho com roupinha gaúcha e tchau! Acho muito personagem", disparou uma internauta. "Biscoito! Passou um mês em Manaus. Não sei por que chamaram ele... Tem que chamar quem participou", apontou outra. "Mas ele estava em Manaus, não estava no Rio grande do Sul", acusou uma terceira.

Recentemente, Matteus também foi alvo de críticas depois de postar um vídeo em que pedia o aval do câmera antes de começar a descarregar doações de um carro. Na oportunidade, o ex-BBB foi acusado de estar apenas "encenando a ajuda" aos afetados pela tragédia.

Participação no Encontro



Questionado por Patrícia sobre o que mais lhe marcou durante o trabalho no RS, Alegrete respondeu: "A maioria das pessoas que estavam ajudando eram pessoas civis, que vieram de todas as parte do país, isso é emocionante de ver. Só que eu confesso que fiquei em estado de choque. Sentindo cheiro de podre, é chato falar isso, é forte."

Patrícia Poeta, que também é gaúcha e viajou ao estado natal duas vezes para cobrir a situação de perto durante o 'Encontro', concordou. "Por mais que você tente mostrar para as pessoas de casa, não é igual você ver ao vivo. É muita destruição, muita água, isso choca muito a gente", lamentou ela.

Matteus continuou: "É algo que nunca imaginei passar, viver e ver... É uma situação desesperadora, eu me sinto impotente", disse o ex-brother.

