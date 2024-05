Reprodução/Instagram Britney Spears se envolve em briga física com o namorado em hotel, diz site

A cantora Britney Spears mostrou, neste domingo (12), como ficou seu pé quebrado após sofrer um acidente no hotel Chateau Marmont , em Los Angeles. Veja ao final da matéria .

De acordo com a "Princesa do Pop", ela torceu o tornozelo enquanto estava no badalado hotel com seu namorado, Paul Soliz.

Segundo a "TMZ", porém, Britney estava no Chateau Marmont Hotel quando as autoridades receberam uma ligação informando que ela estava tendo um "colapso mental" e assediando funcionários e hóspedes do hotel.

A revista, entretanto, afirma que, quando os policiais apareceram, não encontraram nenhum distúrbio desse tipo e o casal acabou tendo uma discussão que se tornou física ao entrar no quarto.

A cantora nega essas versões do caso, que aconteceu no início de maio. "Só para avisar as pessoas, a notícia é falsa! Gostaria que neste momento houvesse respeito para que as pessoas entendessem que estou cada dia mais forte", iniciou, através das redes sociais.

"Acho que sou apenas uma garota e estou menstruada. Também torci o tornozelo ontem à noite e os paramédicos apareceram ilegalmente na minha porta. Eles nunca entraram no meu quarto, mas me senti completamente assediada. Estou me mudando", completou.

Assista ao vídeo abaixo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp