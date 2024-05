Reprodução/Instagram Isabelle ganha flores e anel de Matteus

Parece que o romance entre Isabelle Nogueira e Matteus "Alegrete" continua firme e forte após o fim do BBB 24. Após receber a visita do amado em Manaus, a cunhã-poranga publicou foto de um buquê de flores e um anel que recebeu dele.

"Lindo da minha vida", se declarou Isabelle, ao mostrar os presentes. Será que agora é oficial?

Nas redes sociais, os fãs do casal vibraram com o ato romântico. "Se não for namoro, eu sou uma geladeira de 3 portas", brincou uma internauta. "Nunca errei em shippar desde o início", comemorou outra. "Que lindos, sempre torci para que eles ficassem juntos", admitiu mais uma.

Em viagem pelo Amazonas, Matteus aproveitou a companhia de Isabelle para conhecer as belezas naturais da região. Os dois curtiram um passeio de barco, tomaram banho de rio e até mergulharam com botos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp