Reprodução/Instagram Davi Brito rebate críticas após boatos de novo affair: 'Estou solteiro'

Davi Brito se pronunciou nas redes sociais após ser flagrado jantando em um restaurante de luxo com uma mulher em Salvador. O campeão do BBB 24 reforçou que está solteiro e disse que é livre para fazer o que quiser da própria vida.



O baiano pôs um fim no relacionamento com Mani Rego, após a vitória no reality. Na última terça-feira (30), ele foi visto na companhia da influenciadora Bárbara Contreras, de 22 anos, o que gerou críticas por parte dos fãs que torciam por ele e Mani.

"Não posso fazer mais nada, tudo eu sou criticado, estão querendo queimar minha imagem, e eu não sei o motivo. O que eu estou fazendo para as pessoas me atingirem dessa forma? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida", comentou Davi.



"Estou dando o meu melhor, vivendo a vida do jeito que a vida tem que ser vivida. Para quem está pensando que vai me derrubar, não vai. Se eu canto, é 'Ai porque o Davi está apaixonado...'. Para com isso, galera. Deixem a minha vida", continou ele.

"Se eu quiser conhecer uma menina, levar uma menina para jantar, eu estou solteiro, faço o que eu quiser, a vida é minha", ressaltou. "O relacionamento que eu tinha (com Mani Rego), que hoje eu não tenho mais, cabe a mim resolver...".

A surra nos haters véi 🗣️ pic.twitter.com/qzPmWoxr2f — QG DAVI BRITO 🚗 (@qgdavibritoo) May 2, 2024

