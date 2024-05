Reprodução/Instagram Conheça Bárbara Contreras, influenciadora apontada como novo affair de Davi

Davi Brito causou burburinho nas redes sociais após ser flagrado com uma mulher em um restaurante na terça-feira (30). O campeão do BBB 24 está solteiro após o término conturbado do relacionamento com Mani Rego.

A moça que vem sendo apontada como affair de Davi é Bárbara Contreras, de 22 anos. A influenciadora é de Recife e acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram. Ela também tem uma irmã gêmea, Débora.

Em vídeo que circula na web, Davi e Bárbara chegam juntos a um restaurante de alto-padrão em Salvador. Antes disso, eles já haviam sido vistos juntos em uma casa no litoral da Bahia.

Após os rumores de affair, a influenciadora decidiu se pronunciar sobre o assunto nas redes socias. Ela contou como foi o primeiro contato entre os dois.

"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, pensando que era a minha amiga e era ele", disse Bárbara sobre Davi, que estava hospedado em uma casa com a família na Bahia. Após o contato, Davi e Bárbara passaram a se seguir no Instagram.

No Instagram, fãs do ex-BBB ficaram divididos quanto ao novo romance. "Se prepare, Davi, porque agora engravidar de você vai ser fácil, mesmo se você não quiser", alertou uma seguidora. "Deixa o cara viver", defendeu outra.

