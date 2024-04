Reprodução/Instagram Yasmin Brunet mostra encontro com Giovanna e Wanessa após BBB

Yasmin Brunet parece disposta a manter as amizades que conquistou durante sua participação no Big Brother Brasil 24. A modelo usou as redes sociais na noite de domingo (21) para compartilhar com os fãs o encontro com as amiogas, Wanessa Camargo e Giovanna Lima.

"Dominguinho básico, olha com quem, com o meu amor. E temos outro amor aqui", disse a filha de Luiza Brunet em um momento carinhoso com a cantora e a nutricionista, as três ex-BBBs se encontraram em São Paulo.

Yasmin e Wanessa ficaram bem próximas durante a participação das famosas no reality da TV Globo, as duas ocupavam o Quarto Magia e costumavam participar juntas nas provas em dupla.

A aproximação com Giovanna, no entanto, ocorreu principalmente pela aproximação de Yasmin com o quarto Gnomos, que a modelo passou a ocupar depois que o quarto Magia foi fechado - e Wanessa havia sido desclassificada.

Yasmin também já participou de outros reencontros com os e-BBBs, indo a um Jantar com Leidy Elin, Michel e Raquele. Além disso, a modelo organizou uma festa em uma casa noturna no Rio de Janeiro, intitulada 'after secreto', após a final do programa. O evento contou com a presença de Giovanna Pitel, Lucas Buda, Nizam, Vanessa Lopes, Deniziane, Lucas Pizane, entre outros.

