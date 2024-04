Reprodução/Instagram Leidy Elin, do BBB 24





Leidy Elin, que teve uma participação polêmica no BBB 24 , usou as redes sociais neste domingo (21) para relatar um "hate" que sofreu pessoalmente, termo em inglês usado para definir "ataques de ódio".

A ex-BBB, que jogou as roupas de Davi Brito na piscina do reality , disse que recebeu o ataque enquanto estava curtindo a praia, no Rio de Janeiro.

"Hoje foi a primeira vez que sofri hate pessoalmente. Um ser humano me gritando e me insultando no meio da praia", escreveu Leidy no X, antigo Twitter.

Hoje foi a primeira vez que sofri hate pessoalmente. Um ser humano me gritando e me insultando no meio da praia. Tô de saco cheio já, pq tô vivendo minha vida sem perturbar ninguém! Se não gosta de mim, não precisa nem me dirigir a palavra!!! — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) April 21, 2024





"Estou de saco cheio já, porque estou vivendo minha vida sem perturbar ninguém! Se não gosta de mim, não precisa nem me dirigir a palavra!!!", completou.

Pela manhã, a ex-sister havia compartilhado fotos na praia em seu Instagram. "Mais um dia de abril no Rio de Janeiro", disse na legenda do post.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.