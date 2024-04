Reprodução/Instagram Após polêmicas, Davi entrega futuro do relacionamento com Mani Rego

O relacionamento de Davi com Mani Rego virou alvo de especulações após o campeão do BBB 24 afirmar que ainda está 'conhecendo' a namorada .

No Encontro com Patrícia Poeta, o baiano aproveitou a chance para revelar o futuro do romance com a empreendedora.

"Vamos juntar as jumentas", afirmou ele se referindo ao casamento.





Os questionamentos do relacionamento começaram na quarta-feira (17) durante a participação de Davi no Mais Você com Ana Maria Braga. "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar", comentou ele.

A fala gerou discussão nas redes sociais, principalmente por Mani se definir como esposa de Davi.

