Reprodução Globoplay - 15.4.2024 Matteus pede votos para ser o campeão da edição

O vice-campeão do BBB24, Matteus Amaral , foi agraciado com mais um presente após a final do " Big Brother Brasil 24 ". O ex-diretor da Globo, Jayme Monjardim, deu ao estudante de Engenharia Agrônoma dois cavalos crioulos. O objetivo é fazer com que Matteus comece a própria criação de cavalos.



O valor, no entanto, gerou curiosidade. Um cavalo crioulo é considerado como uma raça rústica, podendo ser usado para trabalho no campo e para participar de competições. A espécie pode variar entre R$ 4 mil e R$ 15 mil, segundo as informações da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC). Mas alto padrão genético já conseguiu fazer com que o animal fosse comercializado no valor de R$ 16,25 milhões em 2014.

Jayme presenteou Matteus com duas potras, ou seja, filhotes de égua. O filho do magnata André Matarazzo disse: "Acho que você merece muito isso, Matteus, porque você colocou o cavalo crioulo no teu coração. Isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Então, em nome do Rio Grande do Sul, tá aqui o início da sua criação".

"Que esse presente que estou lhe dando sirva para você começar sua linda criação de cavalo crioulo, essas duas potras, são com todo meu carinho a você por ter acompanhado esses meses seu coração puro e sua origem gaúcha, estado que tenho como meu também. Viva sua passagem pelo BBB!", continua.

Matteus ficou no segundo lugar na final do BBB24, levando o prêmio de R$ 150 mil. Entretanto, sua participação o fez ganhar outros prêmios, elevando o valor final a R$ 205 mil, além de um carro, uma viagem internacional e alguns eletrodomésticos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp