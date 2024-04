Reprodução/TV Globo Wanessa Camargo, Vanessa Lopes e Yasmin Brunet

O último Mesacast BBB do "Big Brother Brasil 24" foi aberto com a participação das ex-sisters Vanessa Lopes, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Comandado por Pequena Lo, Mari Gonzales e Vitor DiCastro, a atração pretende fazer uma breve entrevista com todos os ex-participantes.

Quando questionadas sobre quem venceria a edição 24 do programa, as três ex-participantes ficam apreensivas em falar o nome, mas concordam que Davi levará o prêmio.

Segundo as três, era claro desde quando estavam na casa de que o baiano seria o vencedor da edição.

A grande final do " Big Brother Brasil 2024 " acontece nesta terça-feira (16), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt . A manaura Isabelle, o gaúcho Matteus e o baiano Davi formam o trio de finalistas do reality dirigido por Boninho .

Os pipocas batalham pelo prêmio de R$2,92 milhões. O jogador que receber a segunda maior quantidade de votos leva R$150 mil. Já o menos votado ganha leva R$50 mil. Os três ganhadores já parecem estar definidos, segundo enquetes feitas pela reportagem do iG Gente.

