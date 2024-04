Reprodução/Instagram - 11.04.2024 Artista reencontrou aliado do BBB 24 após eliminação

O artista MC Bin Laden reencontrou o participante Lucas Buda após a eliminação do capoeirista no BBB 24 . O carioca foi o 18º eliminado do reality, com 64,69% dos votos do público.



"Ontem foi dia de reencontro com o Budinha", escreveu ele na legenda do vídeo. Na gravação, o funkeiro e Buda se abraçam e conversam pela primeira vez após a eliminação do capoeirista.





Nos comentários da postagem, seguidores de Bin Laden aclamaram o encontro. "Estou achando que essa vai ser uma das amizades que vai permanecer forte aqui fora", opinou um internauta.

"Ganhou mais que três milhões, quem tem um amigo, tem um tesouro, e o Bin é gigante!", elogiou um segundo. "Amizade linda, tem que seguir aqui fora", enalteceu um terceiro. "Pelo visto vai ser pra vida essa amizade. Bin parece ter um coração enorme. Tudo de bom pra vocês", acrescentou um quarto.

