Giovanna e MC Binn demonstram apoio à Deniziane após desabafo

Durante o “A Eliminação”, programa ao vivo da Multishow, na madrugada desta quinta-feira (11), MC Binn e Giovanna demonstraram apoio à Deniziane após a ex-sister aparecer nas redes sociais e relatar estar sofrendo episódios de ansiedade.

Deniziane desabafou nas redes sociais na última quarta-feira (10): "Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso", revelou.

Apesar disso, ela afirmou estar fazendo terapia. "Estou em tratamento", disse.

No programa do Multishow, os ex colegas de confinamento de Deniziane, Giovanna e MC Binn se dispuseram a ajudá-la. "Quero mandar um recado para uma pessoa que não era do Gnomos: senhorita Anny, um abraço no seu coração e muita força para você. Vi que ela postou que passou por uma crise de ansiedade. Estamos juntos. Maior satisfação. No que precisar, estamos aqui. Pode chamar", falou o funkeiro.

Giovanna também demonstrou apoio: “Vou para BH logo mais. Se quiser um ouvidinho, um cafezinho, um pão de queijo...".





