Fernanda criticou os integrantes do Quarto Fada nesta quarta (27) após os participantes tirarem as roupas e pularem nus na piscina do BBB 24.



Em conversa com Pitel, a confeiteira de bolos perguntou à aliada o que aconteceu. "Completamente pelados?", indagou a carioca.





"Eles, sim. Elas, sem a parte de cima, segurando os peitos", respondeu Pitel. "Nossa, que VT original", rebateu Fernanda.

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus comemoram mais uma semana de vitórias do Quarto Fada pulando sem roupa na tarde desta quarta-feira (27).Leidy Elin, uma das principais rivais de Davi no jogo, foi a 14ª eliminada do BBB 24 com 88,33% dos votos.

