Reprodução/Globo BBB 24: Davi e Bin expulsos? Tadeu Schmidt toma atitude ao vivo

O apresentador Tadeu Schmidt quebrou silêncio nesta terça-feira (26) ao se manifestar sobre a briga generalizada da noite anterior entre Davi e MC Bin Laden. A decisão da emissora foi apenas de alertar os participantes, ignorando os pedidos de expulsão.

"Quase 80 dias vividos com uma intensidade que vocês jamais tinham experimentado, tanto esforço, tantas emoções, tanto sofrimento... Vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e alguém resolve jogar tudo isso no lixo, em 5 minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embates verbais. Podem discutir, podem brigar com palavras, e vocês sabem que agressão física é inaceitável. Por que agir desse modo que tudo leva a crer que você vai sair no tapa com o adversário?", repreendeu o apresentador.

O discurso serviu apenas para alertar os participantes, ignorando os pedidos de expulsão. Nas redes sociais, a decisão da emissora não foi bem avaliada pelo público.

Tadeu conversa com MC Bin Laden e Davi sobre a briga que rolou ontem no pós-Sincerão! #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/U3T75VVC0k — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 27, 2024

"Vocês perderam toda credibilidade que ainda tinham, por muito menos a Wanessa foi expulsa!", declarou uma internauta do X, antigo Twitter.

"Não aguento o Tadeu igual professor do primeiro ano do ensino médio dando esporro na turma", comentou outro. "O Tadeu tá falando com criança? Parece bronca na quinta série", adicionou uma terceira.

"O discurso do Tadeu foi falando que eles descumpriram uma regra porque passaram da violência verbal, qual o sentido da quebra das cláusulas se não vai ter consequências? Criaram essas regras pra usarem quando quiserem porque elas não são válidas pra todos", argumentou outra telespectadora.