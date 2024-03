Reprodução/Globo - 25.03.2024 Davi criticou Leidy no 'BBB 24'

Davi revelou nesta tarde que pretende levar Leidy Elin ao Sincerão desta segunda-feira (25). Em conversa com Isabelle, o motorista de aplicativos disse que chamará a trancista na dinâmica moderada por Tadeu Schmidt.



"Vou olhar na bola dos olhos dela e vou falar: Eu te desculpo pelo que você fez comigo, mas cada atitude tem uma consequência. Você vai pensar muito bem sobre o que você fez comigo, mas vai pensar lá fora", contou ele.

"Me senti muito provocado, muito humilhado. Independente de qualquer coisa, ela não me chamou em nenhum momento para me pedir desculpa. Mas eu desculpo ela com certeza, já desculpei", avaliou Davi.

O participante, então, continuou opinando em relação à atitude de Leidy,. "Mas para você ver até onde vai o orgulho da pessoa, ela sabe que errou e não vir pedir desculpa?", se perguntou ele.



"Eu acho que ela pode ter vergonha. Ela ficou muito mal com aquele raio no ao vivo", justificou Isabelle ao relembrar o esporro que Tadeu deu na última discussão entre Davi e Isabelle.

