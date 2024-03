Reprodução TV Globo - 16.3.2024 Giovanna e Davi competiram na última fase da prova

A liderença de Giovanna Lima e a disputa contra o baiano Davi movimentaram as redes sociais nesta sexta-feira (15). O motivo? Internautas afirmam que a sister teria "trapaçeado" na prova e que a direção do "Big Brother Brasil 2024" precisaria reavaliar a situação.





Na disputa, os competidores tinham que achar cards escondidos em camas cenográficas e Giovanna já mirava na cama 6, onde o card correto estava. Segundo alguns espectadores, o card não estava completamente escondido, o que permitiu que Giovanna visse e arrematasse o colar do líder.







Outra situação que movimentou as redes sociais foi quando Fernanda Bande, aliada de Giovanna, declarou que não conseguiu avisá-la sobre a cama 6, reforçando que o card supostamente estava à mostra e que a produção teria cometido um erro na elaboração da prova.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Até a publicação deste texto, a Rede Globo não informou se a prova será ou não refeita. O texto terá atualizações assim que a emissora se pronunciar sobre o caso.





Na web, alguns internautas repercutiram a situação e acusaram o canal de "manipulação" pela falta de transparência na prova e nos resultados dela; confira algumas reações:

Falha absurda da Globo, essas camas deveriam estar viradas para o outro lado, não permitindo a visualização. Mas tudo indica que a prova foi manipulada, pois Fernanda sabia que era o 6 e disse isso antes da prova terminar. Fica óbvio que houve manipulação. #BBB24 https://t.co/JasRVTo6eG — edgley (@edypoeta) March 15, 2024





FOI ROUBADO?



A tag "DOWNY REVISA A PROVA" está entre os assuntos mais comentados. O motivo? Internautas pegaram o momento que Giovanna supostamente observa o card a mostra na cama 6 antes dessa etapa da prova. Os mesmos querem que a vitória seja revista no #BBB24 . pic.twitter.com/w2dsNmUniz — Luan Carvalho (@Luan84039399) March 15, 2024





Pode sim ter tido manipulação, mas a Globo vai passar pano pq querem uma das fadas eliminadas…. #BBB24 — Elly 🏹 (@ellycoments_) March 15, 2024





Aq O vídeo com ZOOM nas expressões da Giovanna, quando o Davi fala o número 2 a Giovanna já solta um sorriso, e fica mais visível quando ele pula na cama e volta pro lugar e ela dá um "pulinho" e vai festejando até a cama 6 🤨



DOWNY REVISA A PROVA #BBB24 pic.twitter.com/N45EwYPxWX — Mary 🚗🪷🍓 (@Mariel7712) March 15, 2024





Tá aí a Geovana percebendo o card aparecendo e indo direto pro número 6

É um absurdo acontecer uma coisa dessa !

Revisa a prova @boninho

DOWNY REVISA A PROVA pic.twitter.com/Mdqm6zlG6Z — Loren 🚗 (@MariLorenNunes1) March 15, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: